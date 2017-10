Discussione: Socket TCP

codice:

public class ClientEsercizio1 { static Logger logger = Logger.getLogger("global"); public static void main(String[] args) { try { Socket socket = new Socket("localhost",9000); ObjectOutputStream outStream = new ObjectOutputStream(socket.getOutputStream()); ObjectInputStream inStream = new ObjectInputStream(socket.getInputStream()); Scanner in = new Scanner(System.in); int[] xy = new int[2]; while(true) { xy[0] = in.nextInt(); xy[1] = in.nextInt(); outStream.writeObject(xy); logger.info("Coppia inviata"); System.out.println(inStream.readObject()); } } catch (EOFException e) { logger.severe("Problemi con la connessione:" + e.getMessage()); e.printStackTrace(); } catch (Throwable t) { logger.severe("Lanciata Throwable:" + t.getMessage()); t.printStackTrace(); } } }