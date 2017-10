Discussione: Style type

cos'è che vuoi fare... settare una classe è tutti gli span? se vuoi settare tutti gli elementi span: span {proprietà:valore;} altrimenti puoi definire una classe generica: .nomeClasse {proprietà:valore;} o definire un marcatore e una classe: span.nomeClasse {proprietà:valore;} edit ricorda di usare sempre il tag CODE per postare codice sul forum (vedi tasto # in modalità avanzata)

