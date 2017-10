Discussione: Di Irlanda, di carta d'identità e di passaporto...

Ciao, lo scorso fine settimana sono stato in Irlanda, a momenti mi arrestano per immigrazione clandestina, falsificazione di documenti e mi rimpatriano.Ammetto che non mi sono informato molto a riguardo però, l'Irlanda è nella UE giusto? nella UE ci si può muovere senza passaporto, è sufficiente un documento di identità valido, giusto? (almeno così mi è bastato per Spagna, Germania, Francia, Slovenia, Croazia, Grecia.. ).Bene, arrivo in aeroporto a Dublino, passo dal controllo immigrazione, consegno la mia carta di identità (ammetto non proprio in perfette condizioni) e niente, iniziano a farmi storie, che vogliono il passaporto che quella non vuol dire niente e iniziano a farmi domande e a chiedermi la patente (meno male che ce l'avevo), se ho carte di credito (non ce le ho ma consegno il bancomat) e di mia spontanea volonta do anche la tessera sanitaria.Ma ancora non basta.Guardano tutto per dritto e per rovescio neanche assomigliassi a Pablo Escobar, parlano tra di loro, entrano in ufficio, e io li ad aspettare.Alla fine mi chiedono quanto intendo rimanere, al che dico "domenica torno a casa", mi chiedono se ho già prenotato il volo, dico di si e mostro la prenotazione: la guardano e, vista quella, mi riconsegnano tutto e mi dicono che allora posso andare...Scusate, dov'è il problema della mia carta di identità che non andava bene? perché davvero la cosa mi sfugge.