Peserta perwakilan dari Indonesia datang dari berbagai wallpaper ingin profesi untuk menampilkan bakat–bakat dan keahlian terbaik mereka di depan juri kelas Internasional, yaitu David Foster, Anggun, dan Jay Park.Salah satu perwakilan dari Indonesia yang mengikuti babak audisi juri yaitu Jay Tjung, seorang instruktur pole dance dan juga akan ada penampilan dari seorang dokter yang menunjukan bakatnya dalam bernyanyi.Para peserta akan melalui empat tahap, yaitu babak audisi juri yang disiarkan sebanyak lima epsidoe, babak semi final yang disiarkan tiga episode berikutnya, dan dua episode terakhir untuk grand final dan result show.10 ribu peserta dengan yang termuda berumur tujuh tahun hingga yang paling tua berumur 68 tahun berjuang demi mendapatkan hadiah utama sebesar100 ribu dollar Amerika. Asia's Got Talent tayang perdana di channel AXN pada hari Kamis, 12 Oktober 2017 pukul 8.30 pm (SGT) dan 7.30 pm (Jakarta & Bangkok).

ANTV Tayangkan Asias Got Talent Layanan Ke-2

