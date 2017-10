Discussione: interfaccia da sviluppare

si richiede prima di iniziare il lavoro il compenso richiesto, sinceramente non sò quanto possa essere retribuito, a qualche conoscente chiesto mi è stato detto che è semplice e va sviluppato con C qualcun altro mi dice con java, un altro con php vedete voi importante che io sappia prima il costo, e poi do 'ok, ma non sparite come i miei conoscenti