Discussione: regolamentazione dei motocigli ai semafori

i motociclisti secondo me dovrebbero occupare lo spazio che occupa un'auto, non mettersi 2 o 3 in fila, non passare tra le 2 code di auto ferme al semaforo rosso, non viaggiare sulla striscia bianca che divide la 2° e 3° corsia in autostrada, non TANTE altre cose che fanno semplicemente perchè occupano meno spazio di un'auto...ma vabbe sono tutti rossi capirossi ecc