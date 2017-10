Codice PHP:

$query_Report = "SELECT * FROM Soggetti WHERE IDAzienda ='3' " ;

$Report = mysqli_query ( $Conn , $query_Report ) or die( mysqli_error ( $Conn ));

$row_Report = mysqli_fetch_assoc ( $Report );

$totalRows_Report = mysqli_num_rows ( $Report );

if( $totalRows_Report > 0 ){

while ( $row_Report = mysqli_fetch_assoc ( $Report ) ){

$user = $xml -> addChild ( 'soggetto' );

foreach ( $row_Report as $key => $value ) {

$user -> addChild ( $key , $value ); } }}

Header ( 'Content-type: text/xml' );

Header ( "Content-Description: File Transfer" );

Header ( "Content-Disposition: attachment; filename= report.xml " );

echo $xml -> asXML ();