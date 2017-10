Discussione: [SPARQL] Definizione di una pattern query

|Dario | livesIn |Berlin | -------------------------------- ecc..... Le tuple come esiti condividono il soggetto ma hanno predicati diversi come pure oggetti differenti. E' possibile ottenere qualcosa del genere con SPARQL? Sto impazzendo da giorni. Grazie.

"rdfs: subClassOf", "rdfs: label" "....rdf-syntax-ns # type" ecc..), per intenderci vi faccio un esempio molto banale ma forse utile a far comprendervi cosa cerco nei risultati. --------------------------------- | ?x | ?p | ?y | --------------------------------- |Dario | wrote | book | --------------------------------

Powered by vBulletin® Version 4.2.1Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.