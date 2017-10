ciao

Considerando che con uno smartphone si può visualizzare una pagina web, ho pensato di realizzarne alcune disponendo i vari oggetti solo in alto e a sinistra in modo che il piccolo schermo dello smartphone possa visualizzarli correttamente. (una web app?)

In effetti funziona. Lo script fa quello che deve fare, ma l’impaginazione lascia molto a desiderare.

Alcuni pulsanti, vicini sul pc, si vedono spostati, di dimensioni più grandi e parzialmente sovrapposti. Un tag <span> posizionato una trentina di punti più a destra e un tag <div> più lungo.

Siccome le grandezze dei vari oggetti sono espresse tutte in pixel, ciò non dovrebbe accadere. Magari potrebbero apparire più grandi o più piccoli, ma sempre in proporzione.

Quindi, come si spiega?