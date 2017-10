Discussione: Login

codice:

<% 'Creo la variabile Action 'ha come valore il campo act del form Dim Action Action = request.form("act") 'Creo la variabile PrimaPagina 'e la setto sulla mia prima pagina asp protetta Dim PrimaPagina PrimaPagina = "Login\default.asp" 'se Action è vuota stampo il form if Action = "" then %> <form method="post" action="Login\login.asp" id="contatti-form" role="form"> <div class="col-md-12 col-sm-12 wow fadeIn" data-wow-delay="0.3s"> <input type="text" name="u" class="form-control" placeholder="User"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 wow fadeIn" data-wow-delay="0.9s"> <input type="password" name="p" class="form-control" placeholder="Password"> </div> <div class="col-md-offset-6 col-md-6 col-sm-6 wow fadeIn" data-wow-delay="0.9s"> <input type="submit" value="Login" class="form-control"> </div> </form> <% 'se Action ha come valore "enter"... elseif Action = "enter" then 'creo la variabile User 'con il valore del campo u del form Dim User User = request.form("u") 'creo la variabile Pass 'con il valore del campo p del form Dim Pass Pass = request.form("p") 'Se User e/o Pass è vuota stampo un errore if (User = "" or Pass = "") then response.write "Campo incompleto!" response.end 'in caso contrario procedo alla verifica else 'Apro la connessione al DB Dim Conn Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Conn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq="&_ Server.MapPath("mdb-database\utenti_sito.mdb") 'Imposto la query ed apro il recordset Dim Query, Rs Query = "select * from UTENTI where user = '" & User & "' "&_ "and pass = '" & Pass & "'" Set Rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Rs.Open Query, Conn, 3, 3 'se nessun utente corrisponde stampo un errore if Rs.EOF then response.write "Spiacente! Login non corretto" response.end 'in caso contrario imposto la mia session 'ed effettuo il redirect sulla prima pagina else Session("User") = User Session("Pass") = Pass if user = "muscaril" then Response.Redirect ("Login\Administrator.asp") else Response.Redirect PrimaPagina end if end if 'chiudo Rcordset e connessione Rs.Close set Rs = Nothing Conn.Close Set Conn= Nothing end if end if %>