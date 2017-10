Discussione: Controllo su Login e reindirizzamento

Originariamente inviata da M4V1 Originariamente inviata da

La cosa probabilmente migliore è assegnare all'utente una categoria in fase di registrazione e inserirla in un campo del db, così quando l'utente effettua il login vedi a quale categoria appartiene e lo reindirizzi di conseguenza.



Altrimenti puoi mettere una select nel form di login e reindirizzarlo in base a quel valore, però a quel punto è l'utente che decide dove venire inviato e non tu, quindi valuta bene quale opzione è più adatta per il tuo caso specifico.