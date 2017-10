Ho provato a creare un link, tipo www.nomesito.com/link-21-68 , in modo che mi salvo il click, mentre dall'altro id mi ricavo il link Facebook che ho inserito manualmente, ma purtroppo quando gli faccio fare il redirect verso quel link da un altro PC chiede la conferma se si vuole aprire quel link..Secondo voi c'č un modo per aggirare questo problema?Tenete conto che posso inserire JS nella pagina eventualmente..Avevo pensato di inserire i dati tramite GET, ma poi dovrei creare un annuncio per ogni GET..!