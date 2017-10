codice:

java.lang.NoClassDefFoundError: org.ajax4jsf.application.AjaxStateHolder (initialization failure) at java.lang.J9VMInternals.initialize(J9VMInternals.java:140) at org.ajax4jsf.application.AjaxStateManager.getStateHolder(AjaxStateManager.java:550) at org.ajax4jsf.application.AjaxStateManager.saveStateInSession(AjaxStateManager.java:537) at org.ajax4jsf.application.AjaxStateManager.buildViewState(AjaxStateManager.java:519) at org.ajax4jsf.application.AjaxStateManager.saveSerializedView(AjaxStateManager.java:467) at com.sun.facelets.FaceletViewHandler.renderView(FaceletViewHandler.java:615) at org.ajax4jsf.application.ViewHandlerWrapper.renderView(ViewHandlerWrapper.java:100) at org.ajax4jsf.application.AjaxViewHandler.renderView(AjaxViewHandler.java:176) at com.sun.faces.lifecycle.RenderResponsePhase.execute(RenderResponsePhase.java:110) at com.sun.faces.lifecycle.Phase.doPhase(Phase.java:100) at com.sun.faces.lifecycle.LifecycleImpl.render(LifecycleImpl.java:139) at javax.faces.webapp.FacesServlet.service(FacesServlet.java:266) at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1657) ... 42 more