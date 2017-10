Discussione: Form di registrazione e mantenimento dei dati inseriti

Codice PHP:

<?php

$nome = '' ;

// altri campi

$errori = [];

if(isset( $_POST [ 'submit' ])){

$nome = $_POST [ 'nome' ];



if(< controllo su $nome fallito >){

$errori [ 'nome' ] = 'messaggio' ;

}



// controllo su altri campi



if(empty( $errori )){

//non ci sono errori

// fai la registrazione

header ( 'location: registrazioneOk.php' );

exit();

}

}

?>

<form method="post">



<input name="nome" type="text" value=" <?php echo $nome ?> "/>

<?php

if(isset( $errori [ 'nome' ]))

// mostri il messasggio

?>

<!-- altri input -->

<input type="submit" name="submit">

</form>