Discussione: Non riesco ad entrare nel mio sito!

Per entrare nel mio sito devo digitare questo link: ftp://ftp.giochieducativi.eu poi scrivo l’username e la password. Viene visualizzato il sito sotto forma di un elenco di link. Così non posso fare niente. Niente copia. Niente incolla. Nulla.

Sul browser dovrebbe apparire (premendo ALT) il pulsante VISUALIZZA e nell’elenco che si apre, la voce: “Apri sito in esplora risorse”

Ho provato con I.E. – Firefox – Crome e Opera, ma il pulsante VISUALIZZA appare solo in un portatile con Window8 e I.E. Il problema è che questo computer si sta avviando alla fine della sua esistenza (lo schermo sfarfalla e i tecnici interpellati mi dicono che non c’è niente da fare)

Ho altri due portatili: uno con XP e uno con Window10 64 bit, ma con questi due il pulsante visualizza non appare. A quello con Window10 ho disinstallato I.E e ho installato la versione che funziona sul portatile con Window8. Il pulsante VISUALIZZA appare, ma la voce “Apri sito in esplora risorse” non funziona.

Cosa posso fare?