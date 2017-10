codice:

protected void EditButton_Click(object sender, EventArgs e) { string connString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["conn"].ConnectionString; string ActiveUserId = Session["ActiveUserId"].ToString(); string u_Name = txtName.Text.ToString(); using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connString)) { using (SqlCommand cmd = new SqlCommand("UPDATE Utente SET Name= @Name WHERE UserId= @UserId", conn)) { cmd.Parameters.AddWithValue("@Name", u_Name); cmd.Parameters.AddWithValue("@UserId", ActiveUserId); conn.Open(); int edited = cmd.ExecuteNonQuery(); Response.Write("Occorrenze trovate:" + edited.ToString()); } } }