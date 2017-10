codice:

<?php $nome = $_POST['nome']; $cognome = $_POST['cognome']; $numero = $_POST['numero']; $note = $_POST['note']; foreach($_POST['seleziona'] as $k=>$v) { $query = $pdo->query("INSERT INTO $tabella_prenotati (nome, cognome, prodotto, quantita, numero, note, dataprenotazione) VALUES ('$nome','$cognome', (SELECT prodotto FROM $tabella_daprenotare WHERE ID=$v), '{$_POST['quantita'][$k]}', '$numero', '$note', NOW())"); foreach ($pdo->query("SELECT prodotto FROM $tabella_daprenotare WHERE ID=$v") as $row) { echo " PRODOTTO: <font color='red'>" .$row['prodotto']. ". </font><br> PRENOTATO A NOME DI: <font color='red'>" .$nome. " " .$cognome. ". </font><br> QUANTITA: <font color='red'>" .$_POST['quantita'][$k]. " </font><br> --------------<br>"; } } ?>