Discussione: java.sql.SQLException: Already closed [TOMCAT] [ORACLE]

[Could not commit/close: ([data]) at com.archibus.db.DbConnectionImpl.disconnect(DbConnectionImpl.java:216) at com.archibus.db.DbConnectionImpl.clear(DbConnectionImpl.java:91) at com.archibus.context.utility.TransactionTemplate.handleNewConnectionCleanUp(TransactionTemplate.java:113) at com.archibus.context.utility.TransactionTemplate.cleanUpContext(TransactionTemplate.java:103) at com.archibus.context.utility.TransactionTemplate.doWithContext(TransactionTemplate.java:202) at com.archibus.jobmanager.JobExecutorImpl.start(JobExecutorImpl.java:58) at com.archibus.jobmanager.JobManagerImpl$3$1.doWithContext(JobManagerImpl.java:476) at com.archibus.context.utility.ContextTemplate.doWithContextWrappedException(ContextTemplate.java:113) at com.archibus.jobmanager.JobManagerImpl$3.run(JobManagerImpl.java:474) at EDU.oswego.cs.dl.util.concurrent.PooledExecutor$Worker.run(PooledExecutor.java:743) at java.lang.Thread.run(Thread.java:745) Caused by: java.sql.SQLException: Already closed. at org.apache.commons.dbcp.PoolableConnection.close(PoolableConnection.java:114) ... 10 more