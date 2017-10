Discussione: [VB.net] linq e manipolare lista di dati in memoria

E' sufficiente che tu esegua il metodoapplicandolo a una espressione LINQ che sia meno restrittiva di quella finale, cioè che includa tutti gli elementi validi per i filtri che applicherai, ma che non sia troppo "larga" da caricare in memoria dal DB una quantità esagerata di dati.Nel tuo caso, potresti individuare la data minima del filtro e la data massima, filtrando i record con quei limiti.Quando esegui, l'espressione viene valutata, la query sul DB eseguita e ti vengono restituiti degli oggetti.Puoi applicare le successive espressioni LINQ agli oggetti ottenuti, poiché in quel caso starai utilizzandoe quindi non andrai a eseguire nuove query sul DB, ma filtrerai direttamente gli oggetti in memoria.Ciao!