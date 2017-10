Discussione: dove trovo le API per interfacciarmi a booking.com?

Se interessati al collegamento con la nuova Content API, i provider che già lavorano con Booking.com possono accedere alle specifiche gratuitamente dal portale dei provider su https://connect.booking.com I provider nuovi su Booking.com possono scrivere a connectivity@booking.com per ricevere maggiori informazioni e per saperne di più sul processo di certificazione dei provider. Una volta ottenuta la certificazione, avranno l’accesso gratuito a tutte le specifiche della Content API.

dove trovo le API per interfacciarmi a booking.com?

