Discussione: Generazione Log Modifiche Database

Ciao a tutti,



volevo chiedervi una mano... io ho una pagina molto semplice che si appoggia ad un db così strutturato:



Id | Barcode | CodiceArticolo | Descrizione |



che serve sostanzialmente per la ricerca di articoli tramite codice a barre. Ci sono poi altre tre pagine "Inserisci articoli" - "Modifica Articoli" - e "Elimina Articoli" .



Ora quello che volevo fare era strutturare una una tabella per gestire il log delle modifiche apportate al db , quindi quando qualcuno ha inserito , modificato o eliminato un articolo.



Per il login degli utenti uso le sessioni.



Ho cercato in giro ma non trovo nulla di esauriente ... o che comunque faccia al caso mio..



Mi date qualche spunto ???



Grazie mille in anticipo