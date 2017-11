Discussione: Monitor si spegne dopo il logon con Win7pro 32x

Buongiorno, sono qui per chiedere un parere tecnico.

Non è aggregato a nessun dominio. Naviga via Lan. Ha 2 Gb di RAM e HD 500 GB.

Quando lo avvio, si carica il sistema operativo, arriva la finestra per la scelta account con cui loggarmi,

dopo pochi secondi, giusto il tempo di visualizzare a video il desktop dell'utente scelto, il monitor si spegne. Appare pure la scritta tipica "nessun segnale controllare cavo VGA". Il computer resta acceso. Finchè non mi loggo, il monitor resta acceso. (ho fatto piu prove possibili perchè è la prima volta che mi capita una cosa simile).

Allora ho riavviato in modalità provvisoria. Sia con rete che senza.

Accedo negli account, qualunque di essi, e posso lavorare tranquillamente, il monitor non si spegne.

Ho verificato se ci fosse stata qualche installazione recente, ma da molto tempo non risulta installato nessun nuovo software (ho guardato da elenco Pannello di Controllo ---> Programmi).

Ho provato a sostituire il monitor, lo so, è una sciocchezza, perchè non è un problema del monitor, e infatti succede la stessa anomalia con altri monitor.

Sembra che se avvio il computer in modalità normale,

qualche servizio che si carica dopo il log on utente, dia fastidio alla scheda video.

Se avvio il computer in modalità provvisoria il problema non si verifica perchè evidentemente quel servizio che dà fastidio non viene caricato.