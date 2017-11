codice:

import java.io.InputStreamReader; import java.io.BufferedReader ; import java.io.IOException; import java.util.ArrayList; public class FattoriPrimi { public static void main(String args[]) { InputStreamReader numero = new InputStreamReader(System.in); BufferedReader myInput = new BufferedReader (numero); String stringa = new String(); int intero = 0; ArrayList<Integer> fattori = new ArrayList<Integer>(); int i; try { System.out.print("Inserisci un numero di cui determinare i fattori primi: "); stringa = myInput.readLine(); intero = Integer.parseInt(stringa); i = intero; for (int d = 2; d < intero; d++) { if (intero%d == 0) { fattori.add(d); intero = intero/d; } } System.out.println("Il numero " + i + " e' divisibile per " + fattori); } catch (IOException ioe) { System.out.println("Si e' verificato un errore: " + ioe); System.exit(-1); } catch (Exception e) { System.out.println("Il numero immesso non e' un intero!"); } } }