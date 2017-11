Ciao raga, allora... Gestisco un forum sull'assistenza scolastica targato "FORUMATTIVO". Tutto ok fino all'altro giorno quando mi accorgo che dopo le pagine che mostrano le categorie e sottocategorie, arrivi nella pagina dove puoi creare, come succede anche qui su Forum.html.it, una nuova discussione/un nuovo argomento. Ecco, quando sono in quella pagina, sotto il bottone "nuovo argomento" c'è il vuoto.... Solo se faccio scorrere, più in basso, sotto questo vuoto, trovo l'elenco delle discussioni.