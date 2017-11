Discussione: errore strano nella configurazione di PHP

eppure ho tolto il commento dal php.ini alla riga suddetta, se faccio da powershell un php -i mi da FTP funzionante, ma non appare quando faccio un phpinfo() ...come mai ???

: Uncaught Error: Call to undefined function ftp_connect()

Fatal error : Uncaught Error: Call to undefined function ftp_connect()

Powered by vBulletin® Version 4.2.1Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.