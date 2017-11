<?php



// disable ZLIB ouput compression

ini_set ( 'zlib.output_compression' , 'Off' );



// compress data

$gzipoutput = gzencode ( $output , 6 );



// various headers, those with # are mandatory

header ( 'Content-Type: application/x-download' );

header ( 'Content-Encoding: gzip' ); #

header ( 'Content-Length: ' . strlen ( $gzipoutput )); #

header ( 'Content-Disposition: attachment; filename="miofile.sql.gz"' );

header ( 'Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate' );

header ( 'Pragma: no-cache' );



// output data

echo $gzipoutput ;



?>