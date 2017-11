Notes:Never implement a JUMP tag without a corresponding AD tag, as this will result in no impressions or clicks being counted for the associated tag set.To ensure proper cache-busting, replace [timestamp] with a dynamically generated random number.Learn more at https://support.google.com/dcm/partner/answer/2837435 The publisher needs to insert device IDs into dc_rdid to enable in-app conversion tracking.Learn more at https://support.google.com/dcm/partn...2826636#mobile Customised URL parameters should be set as HTML attributes for the ins tag.Learn more at https://support.google.com/dcm/partn...er/6080468#how ===============================================Advertiser: SellaCampaign: Banca Sella_Websella Agosto Settembre 2017Campaign External ID: 209637===============================================Site: MEC-Investireinborsa.clubPlacement: 728x90_Investireinborsa.clubRun Dates: 08/01/2017 - 12/31/2017Size: 728x90External ID: 279915JavaScript Tag: Iframe/JavaScript Note: The following tags are in the legacy format. Only traffic them if there is a clear issue with the equivalent tag (JavaScript or Iframe/JavaScript) above. See https://support.google.com/dcm/partn...er/6080468#how for more details.Legacy JavaScript Tag: Legacy Iframe/JavaScript Tag: Internal Redirect Tags:Image URL (USE THIS TAG IN DFP ONLY):Click-Through URL (USE THIS TAG IN DFP ONLY):