Discussione: Aggiornare parzialmente una pagina

codice:

session_start(); //AVVIO SESSIONE if (isset($_POST['submit'])) { if($_SESSION['user_token'] == $_POST['user_token']) { // QUANDO VIENE PREMUTO IL TASTO SUBMIT E IL TOKEN RISULTA VALIDO unset($_SESSION['user_token']); //CANCELLO VECCHIA SESSIONE include_once('./script/token.php'); //CREO TOKEN PER LA SECONDA SESSIONE include_once('./arrivi.php'); //RICARICO ARRIVI.PHP include_once('./script/controlloarrivi.php'); //OUTPUT DEL PRIMO INSERIMENTO } else { header("location: ./index.php"); //ALTRIMENTI QUANDO IL TOKEN RISULTA SCADUTO RICARICA LA PRIMA PAGINA } } else{ include_once('./script/token.php'); //CREA TOKEN PER LA PRIMA SESSIONE include_once('./arrivi.php'); //MOSTRA LA TABELLA CON IL FORM E IL TASTO SUBMIT }